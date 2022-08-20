Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu ve Bölge Müdürü Bekir Parlak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu ve Bölge Müdürü Bekir Parlak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Bekir Parlak; Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır il, ilçe, belde ve köylerinde 45 birim kooperatif aracılığıyla çiftçi ve ortakların her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Yurdun dört bir köşesinde açılan Tarım Kredi Marketlerle ülkenin topraklarında üretilen her değerin karşılığını bulması, tüm milletimizin kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşabilmesini amaçladıklarını belirten Parlak, belediyecilik hizmetleri yanında tarım ve hayvancılık noktasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e de teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanına ve Bölge Müdürüne yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Kredi Marketlere gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu ve Bölge Müdürü Bekir Parlak, Başkan Sekmen’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.