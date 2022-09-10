Bursa’nın İznik ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifine ait bir markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bursa’nın İznik ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifine ait bir markette çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarım Kredi Kooperatifine ait bir markette yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine markette bulunan herkes tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren müdahale sonrası kontrol altına aldı. Yangının jeneratörden kaynaklandığı iddia edildi.