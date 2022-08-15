Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından Tarım Kredi Marketlerinde bugün başlayan indirim marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından Tarım Kredi Marketlerinde bugün başlayan indirim marketlerde yoğunluk oluşturdu.

Tarım Kredi Marketlerinin tüm şubelerinde bugün başlayacağı açıklanan indirim duyurusunun ardından sabah erken saatlerde market önünde kuyruk oluştu. Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan şubeye gelen vatandaşlar fiyatları mercek altın alırken 146,90 TL satışa sulan sıvı yağ, 32 TL’den satılan 2 kilogramlık toz şeker, 52,50 TL’den satılan 5 kilogramlık un, 11.90’den satılan Türk kahvesi ve 4.5 TL’ye satılan makarnaya yoğun ilgi gösterdi.

İndirimler bazı vatandaşları memnun ederken bazı vatandaşlar daha da indirim olması gerektiğini söyledi.

Sabah erken saatte markete gelen bir vatandaş indirimlerin güzel olduğunu ifade ederek şeker yağ pirinç gibi ürünler aldığını kaydetti.