Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market açılışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açılışta Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “İkinci mağazamız çok yakında hizmete girecek” müjdesini verdi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Market açılışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açılışta Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “İkinci mağazamız çok yakında hizmete girecek” müjdesini verdi.

Üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketleri çiftçilerden aldığı güçle büyümeye devam ediyor. Bu çerçevede Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir market açılışı daha gerçekleştirildi. İnönü Mahallesinde gerçekleştirilen açılışa Belediye Başkanı Münür Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Münür Şahin, “Belediyemiz destekleri ile ilçemizde Tarım Kredi Mağazamız hizmete girdi. Osmaneli için önemli olan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazalarının ilkini İnönü Mahallemizde bugün açtık. İkinci mağazamız çok yakında Cami Kebir Mahallemizde hizmete girecek” dedi.

“Daha fazla yöresel ürünümüzü Kooperatif raflarında görmek hedefimiz”

Başkan Şahin yaptığı açıklamasının devamında, “Belediyemiz destekleri ile üretilen ayva lokumu, salça gibi ürünlerimizin en büyük alıcısı Tarım Kredi Kooperatifi’nin açtığı marketler Osmaneli’ne değer katacak. Daha fazla yöresel ürünümüzü Kooperatif raflarında görmek hedefimiz. Açılışını yaptığımız ve yakında açılışını yapacağımız mağazalar için genel müdürümüze ve değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.