Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çocuklarına kırtasiye malzemesi alamayacak kadar maddi durumu kötü olan tarım işçisi ailelerin 43 çocuğuna çanta, defter, kalem, silgi, boyama kalemi, kalemlik ve cetvel seti yardımında bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çocuklarına kırtasiye malzemesi alamayacak kadar maddi durumu kötü olan tarım işçisi ailelerin 43 çocuğuna çanta, defter, kalem, silgi, boyama kalemi, kalemlik ve cetvel seti yardımında bulundu.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, kırtasiye ihtiyacı olan öğrenci kalmaması için Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine proje geliştirilmesi talimatını verdi. Talimat doğrultusunda harekete geçen polis, “Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma Destek Programı ’ÇOGEP’ çerçevesinde, "Sevgiyle Büyüyoruz" projesi hazırladı. Polis bu proje çerçevesinde Seyhan ilçesi Camuzcu Mahallesi’nde çiftliklerde çalışan ve mevsimlik işçilerin çocuklarının eğitim gördüğü Camuzcu İlkokulu’nda 43 çocuğa ailesinin eğitim malzemesi desteği sunamadığını tespit etti. Polis bu tespit üzerine okula giderek çocuklara, çanta, defter, kalem, silgi, boyama kalemi, kalemlik ve cetvel seti dağıttı.

Çocuklar polis abla ve ağabeylerinden hediyeleri alınca çok sevindi. Bir kız öğrencinin, kendisine verilen çantaya sıkı sıkı sarılması da polisleri duygulandırdı. Sınıfta sıralarını paylaştıkları polislerle okul bahçesinde çeşitli oyunlar da oynayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.