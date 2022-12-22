“Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi” projesi çerçevesinde Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşayan çocuklar Adıyaman Üniversitesini (ADYÜ) ziyaret etti.

“Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi” projesi çerçevesinde Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşayan çocuklar Adıyaman Üniversitesini (ADYÜ) ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen, Genç Hayat Vakfı’nın uygulama ortağı olduğu Çeşitli okullardan projeye dahil edilen ilkokul çağındaki 30 öğrenci, ADYÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Haber Birim Sorumlusu Mustafa Polat rehberliğinde, Genç Hayat Vakfı Adıyaman Eğitim Saha Koordinatörü Yusuf Çelik ve Gizem Öztürk ile eğitimciler İdris Şaşmaz ve Abdülkadir Şahin nezaretinde üniversite kampüsünü gezdi.

Öğrenciler, Minyaman Çarşısı, Adıyaman Evi, Nemrut Dağı Tümülüsü ve Perre Antik Kenti simülasyonunun da içerisinde bulunduğu kampüs alanını gezen öğrenciler, Tıp Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan amfi ve laboratuvarları ziyaret etti.

Proje ile ilgili bilgiler veren Genç Hayat Vakfı Adıyaman Eğitim Saha Koordinatörü Yusuf Çelik, “Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi projesi, mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için mevsimlik gezici tarım işçisi (MGTİ) ailelerinin ve MGTİ aile bireylerinin çocuklarına destek olmayı amaçlamaktadır. Çocuk işçiliği izleme sisteminin kurulmasının desteklenmesi, çocukların eğitim hizmetlerine yönlendirilmesi, ailelerin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesi, MGTİ ailelerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bu amaca ulaşmak için uygulanacak başlıca faaliyetler arasındadır” dedi.

Geziden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, “Öğrencilerimiz için çok güzel bir deneyim oldu. İlk defa bir üniversite kampüsü gezmiş oldular. Bizlere Üniversitemizin kapılarını açan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve rehberlik eden idari personele çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.