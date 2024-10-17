Çorum’da işçi servisi ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralı sayısı 22’ye çıkarken, hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum’un Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Onar idaresindeki 06 BY 8188 plakalı Mercedes marka tanker ile karşı istikametten gelen Kemal Çam yönetimindeki 19 AEY 959 plakalı, tarım işçilerini taşıyan, Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ve tanker devrildi. Tankerdeki zift ise yere döküldü.

Yaralı sayısı 22’ye çıktı

Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüsteki 20 işçi yaralanırken, minibüste bulunan Nurten Akbaş ise hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, tanker, çekici ve minibüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.