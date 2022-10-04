Mersin’in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza TEM otoyolu Tarsus-Pozantı istikameti Gülek Tüneli bölgesinde meydana geldi. Diyarbakır’dan yola çıkan ve Denizli’ye nar toplamak için giden tarım işçilerini taşıyan 72 ADD 133 plakalı minibüs, aynı yönde giden 31 YF 454 plakalı tıra arkadan çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil, Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.