Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçisi kadınları taşıyan minibüs takla atarak ters döndü.

Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçisi kadınları taşıyan minibüs takla atarak ters döndü.

Olay, Başdeğirmen mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kadın tarım işçilerinin bulunduğu 09 P 8091 plakalı minibüs sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Yol kenarındaki dağlık alana çarpan minibüs takla atarak ters döndü. Kazada minibüsün içerisinde bulunan işçilerden bazıları yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.