Konya’nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adana-Aksaray Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’den Hatay’a doğru seyir halinde olan M.G. idaresindeki 80 ABT 389 plakalı Isuzu marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan aracın tarlaya devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.