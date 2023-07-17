Nevşehir’de Şırnak’tan Düzce’ye giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi üzerine ilk bilgilere göre 4’ü ağır 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde - Ankara otoyolunda Şırnak’tan Düzce’ye tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Ç.’nin sürücüsü olduğu 73 M 1006 plakalı minibüs Yazıhüyük kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de minibüste bulunan yaralıların ilk tedavisini yaptı. Yaralılardan 11’i Niğde’deki, 13’ü ise Nevşehir’deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.