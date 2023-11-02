Kilis’in Elbeyli ilçesinde tarım işçilerini taşıya minibüs devrildi 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kilis-Elbeyli karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. A.H. yönetimindeki 06 MK 839 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs yere dökülen yağdan dolayı kayarak devrildi. Araçta bulunan yolculardan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.