Konya’nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ereğli’nin Bulgurluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Konya’ya tarlada çalışmaya gelen Nezir B. (52) yönetimindeki 63 AAP 153 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen minibüs sulama kanalı betonuna çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan sürücünün eşi Nesibe B. (50) hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan ve ekiplerce kurtarılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.