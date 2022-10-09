Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 4 tarım işçisi yaralandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu 4 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, Sarıgöl ilçesi Ahmeağa Mahallesi’nde saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine gitmekte olan Hamdi T. (68) yönetimindeki 45 KA 5891 plakalı açık kasa kamyonet ile arkasından gelen Kadir A. (44) yönetimindeki 45 J 7678 plakalı işçi minibüsü, Ahmetağa Mahallesi döner kavşakta çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 tarım işçisi, 112 ambulanslarıyla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.