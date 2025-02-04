Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde üzüm bağlarında kışlık bakımları yapan tarım işçileri bahar havasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sarıgöl ve çevresinde üzüm bağlarında budama, tel germe, budama yapılan bağ çubuklarını yüksek sistem tellere iple bağlama gibi kışlık çalışmalar soğuk hava yerine adeta bahar havasında yapılıyor. Etrafı papatyalarla çevrilen, meyve ağaçlarının çiçek açtığı, asmaların bile yapraklandığı Sarıgöl’de işçiler üşümeden işlerini kolaylıkla yapıyor.

Kadın tarım işçilerinin günde 850 lira yevmiye aldığını kaydeden dayıbaşı Necati Coşkun, "Havalar ılık geçiyor bu nedenle bağların kışlık çalışmaları aksamadan yapılıyor. Kimi yerlerde bağlarda erken uyanma görmekteyiz. Badem, erik ve kayısı ağaçları çiçekleri açtı. Bahar havasında bağlarda ve tarlalarda işçi arkadaşlarımız rahat çalışma imkanı buluyorlar." dedi.