Denizli’nin Sarayköy ilçesinde tarım işçileri tarafından yol kenarında park edilen aracın yolcu koltuğunda yarı çıplak halde bir erkek cesedi bulundu. İki çocuk babası olan kişinin şüpheli ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şüpheli olay, Sarayköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerde bölgedeki tarlara çalışmaya giden tarım işçileri, yol kenarında park halinde olan 07 ADA 563 plakalı hafif ticari aracın içinde yarı çıplak halde bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Yolcu koltuğunda oturan kişinin seslere tepki vermemesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep edildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucu şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgeye ulaşması ve ilk incelemelerin yapılmasının ardından ölenin evli ve 2 çocuk babası Ali Sert’in olduğu belirlendi. Sert’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Araç içini ve bölgede detaylı bir şekilde incelemeye alan ekipler, şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan araç içerisinde ölü olarak bulunan Ali Sert’in cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Buldan ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.