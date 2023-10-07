Aydın’ın Köşk ilçesinde tarım ilacından zehirlenen şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çarşı Mahallesi’ndeki bir iş yerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Bölük (43) isimli şahıs iş arkadaşları tarafından iş yerinde yerde hareketsiz şekilde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Bölük’e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Bölük, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Tarım ilacından zehirlendiği öğrenilen Bölük’ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.