Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla, 81 ilde, 922 ilçede, 2766 köy/mahallede eş zamanlı olarak tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli konularında, Tarım İl Müdürlerinin de katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Tarımsal üretimin planlanması ile bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri yetiştiriciliği konularında 3 yıllık üretim planları hazırlanarak, stratejik ürün veya ürün gruplarının, asgari ve azami üretim miktarlarının tespiti ile uygun havzalarda üretilmesi, ürün fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilerek arz talep dengesinin sağlanması sağlanacak.

Planlama ile verim ve kalitenin yükseltilmesi ile tarımsal hasılada artış, sürdürülebilir üretim, hasat döneminde çiftçilerimizin pazarlama sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi ve üreticilerin gelir seviyelerinin yükseltilerek refah düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu saha etkinliği kapsamında Erzincan’da 9 ilçede 27 köyde ekipler aynı saatte çiftçilerle buluştu. Tarım Sahada etkinliğine Erzincan’da İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ile birlikte tüm idareciler, sivil toplum örgütleri ve teknik personel de sahada yer aldı. Erzincan genelinde yüzlerce çiftçi planlı üretim ve yeni destekleme modeli konularında bilgilendirilirken çiftçilerin sorularına da cevap verildi.