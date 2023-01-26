Samsun’da bir araya gelen tarım danışmanları, kadro talebinde bulundu.

Samsun’da bir araya gelen tarım danışmanları, kadro talebinde bulundu.

Onur Anıtı önünde toplanan tarım danışmanları, kadro taleplerini dile getirdi. Tarım danışmanları tek tek kürsüye gelerek birer konuşma yaptı. Tarım danışmanı olan Necati isimli bir vatandaş, bir ziraat mühendisi olan Vahit Kirişçi’nin Tarım ve Orman Bakanı olmasının kendilerini ümitlendirdiğini ifade ederek, "Tarım danışmanlarının önemini, ziraat teknisyenlerinin, ziraat mühendislerinin önemini mutlaka anlar, hak ettiği değeri ekonomik ve manevi anlamda bizlere verir diye ümit ettik. Arkadaşlarımız demokratik olarak bütün mücadeleyi tüm zeminde yaptılar. Sayın Bakanım Samsun’daki bu kardeşlerimin sesini duyun. Tarım danışmanları kadro istiyor” dedi.

İlkadım Ziraat Odası’nda tarım danışmanı olan Özlem Güdük, "Biz çok fazlasını değil, hakkımız olanı istiyoruz. Bizler tarım danışmanı olarak kadro istiyoruz" diye konuştu. Bir minik kız çocuğu ise, "Tayyip Dede, anneme kadro istiyorum" şeklinde konuştu.

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, "Tarım ve Orman Bakanımız zatı aliniz de bir ziraat mühendisisiniz. Şu an buradaki bir meslektaşınızın sizin bulunduğunuz makamda ve sizin bu alanda olduğunuzu düşünün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Köylü milletin efendisidir’ sözü vardır. Efendilerimize hizmet etmekte olan ziraat odalarımız, birliklerimiz, serbest çalışan tarım danışmanlarımız ve kurumlarda hizmet eden tarım danışmanı kardeşlerimizi mağdur etmek demek; köylülerimizi, çiftçilerimizi mağdur etmek olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tarım danışmanları, almış oldukları sertifikaları yaktı.