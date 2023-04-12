Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri İş Birliği Protokolü’ Muğla’da hayata geçiyor.

Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım sınıfı öğrencileri, okula ait 6 dekarlık alanda tarımsal faaliyetlere başladı. Uygulamalı olarak verilen eğitimde 15 bin çilek, 4 bine yakın adaçayı ve Bin 800 kekik fidesi öğrencilerin eliyle toprakla buluştu. Çalışmaların her aşamasında teknik elemanlarımızın desteğiyle 25 öğrenci hem öğreniyor hem de üretiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamadaTarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri işbirliği protokolünü ülkemizin ve tarımın geleceği açısından çok önemli bir adım olarak değerlendirdi. Saylak, “Dünya son zamanlarda yaşanan salgınlar ve krizler sonrası tarımın önemini daha çok hissetmeye başladı. Artık ülkelerin en stratejik konularının başında tarım geliyor. Toprak ve su en önemli kaynaklar haline geldi. Toprağın ve suyun sürdürülebilirliği ancak doğru tarım yönetimiyle olur. Ülkemizde de tarımın akılcı ve süründürülebilir olması için çocuk yaşta eğitim vermek lazım. Bu konuda atılmış önemli adım Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerine yönelik verilmeye başlanan tarım eğitimleridir. Buna da ilimizde Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım öğrencileri ile başladık. Bugün 25 öğrenci ile başlayan çalışmanın çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Uygulamalı olarak verilen eğitimde 15 bin çilek, 4 bine yakın adaçayı ve 1800 kekik fidesi öğrencilerin eliyle toprakla buluşturuldu. Çalışmaların her aşamasında teknik elemanlarımızın desteğiyle öğrenciler hem öğrenecek hem de üretecek. Tarım gelecek, geleceğimiz gençler. Tarım genç nüfusla gençleşecek” dedi.

Uygulamalı tarım eğitiminden son derece memnun kalan okul öğretmenleri ve öğrenciler ise proje çerçevesinde ilk olarak ıtri tıbbi bitki ile çilek yetiştiriciliğine başladıklarını, ziraat mühendisleri gözetiminde yürütülen çalışmalar sonucu üretimi katma değeri yüksek ürünlerle zenginleştirmeyi planladıklarını ifade ettiler.

Öte yandan Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Tarım’ bölümüne ek olarak ‘Hayvancılık’ bölümünün de açılmasının planlandığı öğrenildi. Bölüm, yeni dönemde öğrenci almaya başlayacak.