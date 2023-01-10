Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde Türkiye’de ziraat eğitim ve öğretiminin başlamasının 177. yıl dönümü dolayısıyla “Tarım Bayramı” kutlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde Türkiye’de ziraat eğitim ve öğretiminin başlamasının 177. yıl dönümü dolayısıyla “Tarım Bayramı” kutlandı.

Tarımda sürdürülebilirliğin ele alındığı programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, ülkeler arası mücadelede enerji kaynakları kadar su ve gıda gibi temel besin kaynaklarının önemli hale geldiğini söyledi. Bentli, “Küreselleşen dünyada gelişimini sürdüren tarım sektörünün dikkatle izlenmesi desteklenmesi ve taşıdığı önem nedeniyle rekabet edebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu noktada tarım sektörünün bilimsel veri temeline dayanması önem kazanmaktadır” dedi. Geleneksel tarımın artan nüfusun ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığını ifade eden Bentli, "Artan dünya nüfus göz önünde bulundurulduğunda endüstrideki gelişmelere tarım alanında da ayak uydurma zorunluluğu doğmuş olup paralelinde tarım alanında da gelişim devam etmiştir. Geleneksel tarımın artan nüfusun ihtiyacını karşılamada yetersiz oluşu, tarımsal üretim kaynaklı çevre kirliliğinin artması, tarımsal sürdürülebilirliği sağlama zorunluluğu ve gıda güvenirliliği gibi nedenler tarımsal üretimde yeni yaklaşımları gerekli kılmıştır. Bu nedenle yükselişte olan akıllı teknolojilerin tarımsal üretimde de kullanılması gündeme gelmiştir. Yapılan son araştırmalar herhangi bir endüstriyel sektöre kıyasla tarım sektörünün en düşük dijital kullanım oranına sahip olduğunu göstermektedir. Tarım sektörü çok geride kalsa da vakit kaybetmeden tarımda dijital dönüşümü hızlandırmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Daha sürdürülebilir ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla çiftçiler, ziraat fakülteleri, danışmanlar, kalkınma ajansları, teknik ve araştırma kuruluşları tarafından sağlanan teknolojik çözünür analizler ülkemizde de bu dönüşümü hızlandıracak ve gelişmiş ülkelerden geri kalmamızı önleyecektir” dedi.

Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için Ziraat Fakültesinde Araştırma ve Uygulama Çiftliği projesini hayata geçireceklerini belirten Bentli, "İlimiz ve üniversitemiz üzerinde tüm tarım ve hayvancılık alanında fakültemizin hem öğrencilerimizin yetiştirilmesi hem de çiftçilerimizin eğitiminde büyük sorumlulukları vardır. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirerek, çiftçilerimize gereken eğitimleri vererek Ziraat Fakültesinde kurmayı planladığımız araştırma ve uygulama çiftliği projemizi hayata geçirerek kayısı kentimizi hak ettiği konuma getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tarımsal üremlerin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “ Günümüz dünyasında tarımsal üretimler, ziraat ürünleri stratejik bir konuma geldi. Özellikle organik tarım üretilmesi noktasında doğal tohumların sahaya dağıtılması, ekilmeyen arazilerin ekilmesi noktasında gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Hulusi Şahin ise tarımda sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, “Tarımın ilkeleri değişti. Verimlilik, ekonomiklik bunlar ikinci planda. Artık önceliğimiz sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin azaltılması, suyun ekonomik kullanımı az kullanımı dönüştürülebilmesi, önceliğimiz organik tarım. Dünya nüfusu hiç olmadığı kadar yükseldi. Bu kadar büyük nüfusun hem beslenmesi lazım hem de coğrafyanın, toprağın, suyun geri dönüştürülmesi lazım. Türkiye dünya kendi üzerine düşeni yapmak zorunda aksi takdirde zor günler insanlığı bekliyor” diye konuştu. Program, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öner Çetin’in "İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilir Su Kullanımı" sunumu ile sona erdi.

Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Konferans Salonunda, düzenlenen programa, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öner Çetin ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.