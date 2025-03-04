Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Eskişehir’e birtakım ziyaretler için gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret etti. Valilik girişinde Bakan Yumaklı’yı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir AK Parti Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve birçok önemli isim karşıladı. Yumaklı ve beraberindekiler daha sonra Valilik Binasına geçti. Burada Bakan Yumaklı Valilik Şeref Defterini imzaladı.