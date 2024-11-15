Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen kooperatif, birlik ve girişimcilere ait stantları ziyaret etti.

Kilis Zeytin Festivali’ne katılmak üzere Kilis’e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen kooperatif, birlik ve girişimcilere ait stantları ziyaret etti.

İKA Genel Sekreteri Ahmet Paksu, Bakan Yumaklı’ya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından ulusal çapta yürütülen Anadoludakiler projesi başta olmak üzere Kilis zeytin ve zeytinyağı ile yöresel ürünlere yönelik verilen proje destekleri ve yürütülen tanıtım ve markalaşma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.