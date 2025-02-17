Osmangazi Belediyesi, Bursa Ovası üzerinde imara uygun olmayan yapıları tespit edip yıkarak, verimli tarım arazilerinin kaçak yapılaşma ile zarar görmesini engelliyor.

Tarım arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen konut, işyeri, fabrika ve depo gibi yapılar Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından tek tek tespit edilerek yıkılıyor. Tarım arazilerini mercek altına alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ahmetbey Mahallesi’nde ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenen bir depoyu yıktı.

Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden belediye ekipleri, ruhsatsız deponun yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak depo iş makinesi ile yıkıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.