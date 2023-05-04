Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayçiçeğinin üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve bitkisel yağ açığının giderilmesi amacıyla “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde Çaycuma, Devrek ve Gökçebey’e tohumlar dağıtıldı.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Müdür Yardımcısı Hasan Akçaalan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Serkan Bulut, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Engin Hasan Sarı’nın katılımları ile Yağlık Ayçiçeği ve Fasulye tohumluk dağıtımı töreni gerçekleştirildi.

İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Zonguldak İli Ayçiçeği Üretimi ve Geliştirilmesi Projesiyle Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gökçebey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçelerinde düzenlenen yağlık ayçiçeği ve fasulye tohumu dağıtım törenine katıldı.

Törende konuşma yapan İl Müdürü Cemalettin Çataklı, “Üreticilerimize İlçelerimizde 367 kg ayçiçeği tohumu ve 2 bin 100 kg fasulye tohumu yüzde 75 hibe destekli olarak dağıtımı gerçekleştirdik. Ayçiçeği ve fasulye üreticilerimize bol mahsul ve bereketli kazançlar dilerim. Devletimizin desteklerini çiftçilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Projelerimiz artarak devam edecek" dedi.