Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir’de yüzde 200’e kadar artan tarla kiralarının sebebinin, dışardan gelip arazi kiralayan ve üretici olmayan kişiler olduğunu söyledi.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir’de yüzde 200’e kadar artan tarla kiralarının sebebinin, dışardan gelip arazi kiralayan ve üretici olmayan kişiler olduğunu söyledi.

Çitçiler son hasatlarını yaparak bu sezonu kapatırken, yaptıkları ekimlerle gelecek sezona hazırlık yapıyor. Mevcut tarım arazisinin yanı sıra tarım arazisi kiralayan çiftçiler, yükselen kiralardan şikâyetçi. İcar denilen kiranın yükselmesinin sebebini ise Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan açıkladı. Bölgedeki üreticinin dışında farklı illerden ve bölgelerden gelen, üretici olmayan kişilerin daha çok ücret karşılığında tarım arazisi kiraladığını ifade eden Buluşan, arazi sahiplerinin daha çok para kazanmak için fiyatları yükselttiğine değindi. Yüzde 200’e kadar artan kiralara müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen başkan, durumun üreticiyi üretmekten caydıracağını aktardı.

“Kiraları yüzde 200 artan yerler var”

Yükselen kiraların icarlar hakkında konuşan Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, “Bizi en büyük sıkıntıya sokan maliyetler enerji ve mazottu, buna bu yıl tarla icarları da eklendi. Bir bölge de üretim yapan üretici sayısı da, komşusu da belli. Buraya dışardan üreticilikle alakası olmayan kişiler tarafından mevcut olan tarlaların icar fiyatlarını arttırmakta, üretimi etkilemekte. Bu da hem kayıt dışının devamı hem de mevcut üreticiyi yok etmekte. Kiraları yüzde 200 artan yerler var. Yani bin lira olan yerler, 3 bin liraya kadar yükselebiliyor. Bu sene öyle bir usul çıktı ki hasatta ödenen icarlar, elde hiçbir belge olmadan peşin alınmak istenmekte ve bu durum tarlanın içindeki üreticiyi zorlamakta. En tehlikeli sonuç ise stokçuluk. 5 veya 7 bin liraya ürünün satan soğan üreticim ‘Allah bereket versin’ dedi. Ama bazıları ürünleri stoka çekip hem tüketiciyi cezalandırıyor hem de üreticiyi deyim yerinde ise enayi yerine koyuyor. Devletin yapmış olduğu çok güzel bir örnek var; buğdaydaki hibe ödemesi. Tarlalardaki icarların yükselmesi çiftçinin üretimden vazgeçmesine sebep olabilir. Bir an evvel bu işin önüne geçmemiz lazım. Bu olay ülke geneline yayılmaya başladı. Domates olsun, patates, soğan gibi ürünlerin fiyatının yükselmesinin sebebi de bu olacak” dedi.