Adıyaman’da birinci sınıf tarım arazilerin yapılan bağ evlerinin inşaatları mühürlenerek yapımı durduruldu.

Adıyaman merkez ile Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hobi bahçelerinin yapımı, İl Genel Meclisinin aldığı karar ile durduruldu. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapımı süren 2 bağ evinin inşa çalışmaları durdurularak inşaat alanı mühürlendi.

Tarım arazilerinde bağ evi yapımına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceği vurgulandı.