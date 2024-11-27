Tepebaşı Belediyesi, Karadere Mahallesi’nde tarım arazisine “hobi bahçesi” adı altında yapılan kaçak yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan imara aykırı yapılaşmalara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Karadere Mahallesi 28113 ada 104 parselde yer alan tarım arazilerine izinsiz yapılan yapılara; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa istinaden, Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Toprak Koruma Kurulu tarafından yıkım kararı alındı. Bu kararlar doğrultusunda; Tepebaşı Belediyesi ekiplerince gerekli tespitler yapılarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği söz konusu yapıların yıkımına karar verildi. Yasal süreleri tamamlanan kaçak yapıların, tahliye ve yıkımına, Tepebaşı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediliyor. Yıkım işlemleri Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları ve 1. Jandarma Asayiş Komando Bölüğü tarafından alınan güvenlik tedbirleri eşliğinde ve bakanlık tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütülüyor.

“Yasal dayanağı olmayan hobi bahçelerine itibar etmeyin”

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, “Tarım Arazilerine ‘hobi bahçesi’ adı altında yapılan izinsiz, ruhsatsız, kontrolsüz yapılaşmalar pandemi sürecinde artmış olup, yeni bir İmar Barışı ile affa uğrayabilir beklentisi ile de hız kazanmıştır. İhtiyaçlar ve beklentiler kanunlara aykırı davranmaya gerekçe olmamalıdır. Vatandaşlarımızı hak kaybına uğrayarak mağduriyet yaşamamaları için, bu yasal dayanağı olmayan hobi bahçelerine itibar etmemeleri, yasalara uygun davranmaları konusunda yeniden uyarıyoruz” denildi.