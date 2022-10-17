Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde çalışan mevsimlik işçilerin barınması için yaptırılan 30 konteyner evin anahtarı sahiplerine teslim edildi.

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde çalışan mevsimlik işçilerin barınması için yaptırılan 30 konteyner evin anahtarı sahiplerine teslim edildi.

Talas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ’Tarım Anneleri Ev’leniyor’ Projesi çerçevesinde kırsal mahallelerde çalışan mevsimlik işçilerin barınması için 30 tane konteyner ev yapıldı. İlçeye bağlı Alaybeyli Mahallesine yaptırılan evlerin anahtarları, düzenlenen tören ile mevsimlik işçilere teslim edildi. Törene, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve mevsimlik işçiler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, "Bu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sosyal gelişme programı çerçevesinde yürütülen projedir. Hem mahallemize hem de ilçede tarımla uğraşan insanlarımız için önemli bir altyapıyı burada belediyemiz ile birlikte kazandırmış bulunmaktayız. Projenin uygulanması aşamasında büyük emek veren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Burada insana insan gibi yaşaması için verilen bir değer var"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "Şuan hava şartları olumsuz olsa da bizim içimiz kıpır kıpır. Çünkü burada insana insan gibi yaşaması için verilen bir değer var. Onu yaşamak ve bir sebep olmak ayrıca sonsuz bir konudur. Pandemi döneminde anlaşıldı ki, en önemli sektörümüz gıdadır. Yani tarım ve hayvancılık. Tarım işçileri, tarımla uğraşanlar, hem yerliler hem de buraya işçi olarak gelen kardeşlerimizin olumsuz şartlarını olumluya çevirmek üzere burada 30 tane konteyner ev yaptık. Bu konteynerdan ayrıca çamaşır yıkama konteynırı, bir tane de çocuklar için eğitim konteynırı var. Ayrıca bir de idari bina var. Emeği geçen ORAN Kalkınma Ajansına teşekkür ederim. Elbette buranın altyapısıyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız çok emek verdiler. Son dakikaya kadar bu çalışma devam etti ve devam ediyor. Şükürler olsun ki, insana değer vermek adına burada böyle bir faaliyetin yapılmış olması bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Türkiye Cumhuriyetinin bir neferi olmak bizim için son derece onur ve gurur verici bir şey. Allah’a çok şükür ki devletimiz var ve ilelebet payidar olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından konteynırların anahtarları mevsimlik işçilere teslim edildi.