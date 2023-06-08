Aydın ve çevresinde endemik bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarla sürekli gündeme gelen ve birbirinden ilginç buluşları ile dikkatleri üzerine çeken HBX Ar-Ge yıllardır devam eden deve dikeni araştırmalarını tamamladığını açıkladı. Oldukça ilgi çeken çalışmanın laboratuvar sonuçlarına göre deve dikeni tohumlarından elde edilen yağın parazitleri (Leishmania) yüzde 99 oranında yok ettiği belirlendi.

Aydın ve çevresinde yaklaşık 15 yıldır başta geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında olmak üzere tarım, hayvancılık ve ekolojik çevrecilik projeleri alanında spesifik patentli buluşlara imza atan Karya Farma HBX-Arge firması tarafından 3 yıl önce, şekil itibariyle covid-19’a çok benzeyen ve Ege Bölgesi’nde deve dikeni olarak anılan atık ve zararlı bilinen bir bitkiyi incelemeye alındı. Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Covid-19’a benzeyen ve tarım alanlarında ciddi sorun olan bu bitkinin oldukça faydalı olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden bilimsel çalışmaların laboratuvar sonuçlarının oldukça şaşırtıcı olduğunu belirten Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık; “Uzun ve zahmetli bir çalışmayı daha sonuçlandırdık. Latincede ‘Silybum marianum’ adı olan ve Türkiye’de deve dikeni olarak adlandırılan, şekil itibariyle kovid-19’a çok benzediği için salgın sürecinde incelemeye aldığımız bu bitkinin tohumlarını kurutup yağını çıkardık. Deve dikeni bitkisinden elde edilen ’Deve dikeni özü’ yüksek miktarda slymarin içerdiği ortaya çıktı. Slymarin antioksidan, antiviral ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğu biliniyor. Geleneksel olarak karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarını tedavi etmek, anne sütü üretimini artırmak ve hatta karaciğeri yılan ısırıklarından, alkolden ve diğer zehirlerden korumak için kullanıldığı bilinen bu bitkinin özünden elde edilen yağın parazitleri de yok ettiği laboratuvar tetkiklerinde ortaya çıktı.” dedi.

Aydın ve çevresinde toplanıp değerlendirilmeye başlandı

Aydın ve çevresinde tarla ve bahçelerde kendiliğinden çıkan ve bugüne kadar tarımı olumsuz etkilediği için çiftçilerin yok etmek için mücadele ettiği deve dikeni, ortaya çıkan faydası nedeniyle toplanmaya başladı. Atıl olan tarım arazilerinden iş makineleri ile toplanıp depolara götürülen deve dikenini değerlendirip sağlık sektöründe kullanılması için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başlık, yapılan araştırmaların sonuçlarının makale olarak da yayınlandığını belirtti. Deve dikeni özünden elde edilen sıvının, parazit ve deri hastalıklarının yanında şark çıbanı gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılacağı belirtildi.