Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağları, meyve bahçeleri ve zeytinliklerde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan meteorolojik istasyonlar ve tuzaklar sayesinde elde edilen veriler anında üreticilere iletilerek, alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendiriliyor.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağları, kiraz ve Trabzon Hurması bahçeleri ile zeytinlikler bölgeye kurulan 22 farklı tuzakla korunuyor. Alaşehir’de meteorolojik durumları incelemek için 5 bölgede 5 meteorolojik istasyon, üzüm bağlarının hastalıklardan korunması ve hastalıklarla mücadele edilebilmesi için ise 22 değişik bölgeye tuzaklar kuruldu. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kurduğu meteorolojik veri istasyonları ve feromon tuzaklarla üzüm bağları korunup, üreticiler bağlardaki hastalıklara karşı uyarılıp, nasıl mücadele edecekleri konusunda bilgilendiriyor.

Tuzaklar sayesinde hastalık belirtileri, salkım güvesine karşı zamanlama, meteorolojik, sıcaklık ve yağmur tahminlerinin öğrenilebildiği bildirildi. Üreticilerin kurulan tuzaklardan alınan veriler doğrultusunda bilgilendirilip, gerekli yönlendirmelerin de yapıldığı belirtildi.

"Hastalık gelmeden ilaçlama yapıyoruz"

Alaşehir’de yaklaşık 200 bin dekar alanda üzüm üreticiliği yapıldığını belirten üzüm üreticisi Kübra Türe, "İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen mühendisler bağlarımızda hastalık olup olmadığını gelip, kontrol ediyor. Salkım güvesi tuzakları kuruyorlar. Bize bilgi veriyorlar. Bu bilgiler doğrultusunda bağlarımıza hastalık gelmeden önce ilaçlama yapıyoruz. Bize ne kadar ve ne zaman ilaç atılacağını söylüyorlar. Bizim daha iyi ürün yetiştirebilmemiz için bize yardımcı oluyorlar. Bağlarımıza bu sayede hastalık gelmiyor. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yaptığımız çalışmalarla bugüne kadar bir sıkıntı yaşamdık"

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Davut Kanal ise yaptığı açıklamada, "Hem toplum hem de kendi sağlığımız açısından ürüne ruhsatlı ilaçlar ile ilaçlama yapalım. Hasatla, ilaçlama dönemindeki ilaçlara dikkat edelim. Kendi ürünümüzü kendimiz heba etmeyelim, ürünlerimizi zayi etmeyelim. Üzüm bağları, kiraz bahçeleri, Trabzon hurması, zeytin alanları gibi bölgelerde kurduğumuz tuzaklarla, salkım güvesine ve diğer hastalıklara karşı korunmasını sağlıyoruz. Meteorolojik, sıcaklık, yağmur gibi doğa olaylarının hepsi bağı etkileyen etkenler. Bunları buradan takip ediyoruz. Ancak bunun için sadece tuzaklar yeterli değil tüm ovayı kapsayan ve ayrıca gezen ekiplerimiz de var. Bu güne kadar uyguladığımız çalışmalarla çok şükür şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yaşamayız. Üzüm üretiminde ana zararlı olan Salkım Güvesi bizim en önemli zararlımızdır. Bu bağlamda 22 farklı bölgede tuzaklarımız var. Bunun yanında Manisa genelinde 49 tane, Alaşehir’de ise 4 tane iklim veri istasyonumuz var. Buradan alınan sonuçlar doğrultusunda iki veriyi değerlendirip, çiftçilerimiz için en doğru zamanda, en uygun ilaçlama bilgilerini vermeye çalışıyoruz. Tuzaklarımızı haftada iki gün kontrol ediyoruz. Salkım güvesi feromon ve iklimsel istasyonlardan aldığımız verileri değerlendirip, ister salkım güvesi, ister farklı hastalıklarla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Veriler doğrultusunda çiftçimize en doğru bilgi akışını sağlıyoruz. Bu veriler doğrultusunda ilaçlama ilanları veriyoruz ve tüm çiftçilerimize ilaçlama zamanını cep telefonlarına kısa mesajlarla ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Üzüm bağlarının yanı sıra kiraz bahçelerinde kiraz sineğine karşı 5, Trabzon hurmasında Akdeniz sineğine karşı 2, zeytinliklerde de zeytin sineğine karşı 6 değişik bölgede tuzaklar kurulduğu, bu tuzaklarla da kiraz, Trabzon hurması ve zeytinlik alanlarına karşı da korumalar yapıldığı açıklandı.