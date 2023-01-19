Düzce Belediyesi ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, ’Tarım Lisesi Öğrencilerinin İhtiyaçlarının Karşılanmasında Destek Protokolü’ imzalandı. Başkan Faruk Özlü, bilinçli çiftçi yetiştirmenin önemine değinerek "Amacımız teknoloji ile tarımı entegre ederek verimi artırmak" dedi.

Düzce Belediyesi ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında, ’Tarım Lisesi Öğrencilerinin İhtiyaçlarının Karşılanmasında Destek Protokolü’ imzalandı. Başkan Faruk Özlü, bilinçli çiftçi yetiştirmenin önemine değinerek "Amacımız teknoloji ile tarımı entegre ederek verimi artırmak" dedi.

Düzce Belediyesi’nin sosyal sorumluluk ve Düzce’de nitelikli ürünler yetiştirmek amacıyla kurduğu Tarım Akademisi’nin işlevselliği her geçen gün artıyor. Çeşitli Tıbbi Aromatik Bitkilerin yetiştirildiği Tarım Akademisi, öğrencilerin de eğitim merkezi haline gelecek. Tarım alanı öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için, Düzce Belediyesi ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "Tarım Lisesi Öğrencilerinin İhtiyaçlarının Karşılanmasında Destek Protokolü" imzalandı.

Vali Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü imza törenin ardından okulun bahçesinde oluşturulan uygulama bahçesine ilk fidanları öğrenciler ile birlikte dikti. Protokol kapsamında Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan destek paketleri öğrencilere dağıtıldı.

Teknoloji ile tarımı buluşturuyoruz

Başkan Faruk Özlü amaçlarının teknoloji ile tarımı birleştirip ürün verimliliğini artırmak olduğunu belirterek, "Düzce’nin toprağı son derece verimlidir. Bunun için tarımı teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Belediyemiz bünyesinde Tarım Akademisi kurduk. Tarım Akademisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım Müdürlüğü de var. Akademimize Ziraat Fakültesini de dahil edeceğiz. Tarım Akademisi fikriyle modern tarım tekniklerini çiftçi ve üreticilerle birleştireceğiz. Milli Eğitim bakanlığımız bünyesinde Düzce’de bir tarım bölümü açıldı. 34 öğrencisi var. Düzce Belediyesi olarak bu öğrencileri destekliyoruz. Tarım Akademisi bünyesinde oluşturduğumuz çiftlikte öğrencilerimiz pratik eğitimlerini yapacaklar. Okullarındaki Tarım teknolojileri bölümünde öğrencilerimiz modern tarım tekniklerini öğrenecekler. Amacımız teknoloji ile tarımı entegre etmek" şeklinde konuştu.