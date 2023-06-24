Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atanan Zafer Tarıkdaroğlu, baba ocağına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atanan Zafer Tarıkdaroğlu, baba ocağı Erzurum’a geldi.

Genç Bakan Yardımcısı Zafer Tarakdaroğlu, Erzurum Hava limanında İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, partililer ve sevenleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Eşi ve çocukları ile birlikte Erzurum gelen genç Bakan Yardımcısı Tarıktaroğlu buradan parti il binasına geçti. İl Başkanlığında İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile görüş alışverişinde bulundu. Partililer ile sohbet etti.

Her fırsatta Erzurum’a geldiğini ifade eden Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, " Bakan yardımcısı olarak Erzurum’a gelmem beni, partilileri ve sevenlerimi mutlu etti. Neticede Erzurum baba ocağımız. Bundan öncede olduğu gibi, bakan yardımcısı olarak da, Erzurum’un sorunlarının takipçisi olacağım." dedi.