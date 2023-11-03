Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde 10’uncu Tarihyazımı Çalıştayı düzenleniyor. MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde 2 gün sürecek çalıştay, ‘Tarih, Tarihçi ve Etik: Ne, Nasıl?’ temasıyla gerçekleşiyor.

Çalıştayın Düzenleme Kurulunda MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Prof. Dr. Ahmet Şimşek, Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Prof. Dr. Bayram Akça ve Prof. Dr. Murat Keçiş yer alıyor. Tarihyazımı Çalıştayı’nın açılış konuşmaları tarihyazımı.org platformu adına Prof. Dr. Ahmet Şimşek, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından gerçekleştirildi.

Açılış Konferansında ise Prof. Dr. Mehmet Öz, ‘Bilim Etiği Nedir? Tarihçi Etiği Nedir?’ başlığını katılımcılara sundu.

Çalıştayın ilk oturumunda ‘Mevcut Tarih Lisans Programlarında Etik İçeriğin İzleri’, ikinci oturumunda ‘Tarihçi-Kaynak İlişkisinde Etik Sınırlar ve İmkânlar’ ve üçüncü oturumda ise ‘Tarih Yazımında Etik Sorunlar’ konuları ele alındı.

Cumartesi günü devam edecek dördüncü oturumda ise ‘Tarihyazımında Bir Etik Sorun Olarak Öteki’”; takip eden oturumlarda ise ‘Dijital Tarih Alanında Etik Sorunlar’, ‘Akademinin Taşeronları’ ve ‘Tarih Dergiciliğinde Etik Sorunlar’ başlıkları ele alınacak.