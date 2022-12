Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 9. sınıflara yönelik düzenlenen 1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması ve 10. sınıflarda gerçekleştirilen Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 9. sınıflara yönelik düzenlenen 1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi Bilgi Yarışması ve 10. sınıflarda gerçekleştirilen Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde imzalanan protokol ile ilçe genelindeki 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik bilgi yarışmaları bu yıl da yapıldı. Final sınavına, kendi okullarında birinci olan toplamda 211 öğrenci katıldı. Sınava; Şehitkamil Belediyesi tarafından yayımlanan ve öğrencilere ücretsiz dağıtılan 1918-1921 Antep Savunması Kronolojisi ve Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi isimli kitaptan hazırlanan öğrenciler, final sınavında okullarını en başarılı şekilde temsil etmek için 100 dakika içerisinde 100 soruyu yanıtladı. Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm resmi ve özel liselerin 9. ile 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav sonuçları açıklandı ve dereceye giren başarılı öğrenciler ve okulları düzenlenen törenle ödüllendirildiler.

Şehitkamil Sanat Merkezi’ndeki (ŞSM) ödül törenine; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Gaziantep Vali Yardımcısı Sahih Altınok, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İki farklı kategoride ödüllendirilmenin yapıldığı yarışmada 9. ve 10. sınıf birincilerine tam altın ve okuluna dizüstü bilgisayar, 9. ve 10. sınıf ikincilerine yarım altın ve okuluna dizüstü bilgisayar, 9. ve 10. sınıf üçüncülerine çeyrek altın ve okuluna dizüstü bilgisayar verildi.

Hepimizin boynunun borcu

Ödül töreninde öğrencilere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yaşadığımız toprakların vatan olması adına kanları, canlarıyla bedel ödeyerek, bu vatanı bizlere emanet eden atalarımızın neler yaşadığını bilmek adına Gaziantep Savunması Kronolojisi ile ilgili bir çalışma hayata geçirmiştik. Bundan önceki almış olduğumuz kararla bunu her yıl gençlerimizin zihninde taze tutabilmek adına bu yarışmayı organize ettik. Burada 9. sınıf ve 10. sınıflara yönelik olarak iki yarışma düzenlendi. Bu coğrafyada 101. yılını idrak edeceğimiz 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu münasebetiyle bu topraklar vatan kılınırken neler yaşandı, bunun kronolojisini bilmek aslında hepimizin boynunun borcu. Diğer taraftan geçmiş uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu topraklarda arkeolojik olarak, kronolojik neler yapılmış bunları da bilmemiz gerekiyor. Hangi uygarlıklar hangi dönemlerde neler yapmışlar, neler yaşanmış, bunları bilmemiz gerekiyor. Tabii sizler üniversite sınavına hazırlanmak için 8. 9. sınıftan başlayıp adım adım hedefe doğru koşuyorsunuz. Mevcut eğitim sisteminin içerisinde bunlar gerek ama diğer tarafta olmazsa olmazımız bu tür bilgilerdir. İnşallah yarın istediğiniz branşlarda meslek sahibi olacaksınız ama bu üzerinde yaşadığımız topraklarla ilgili bilgilere mutlak suretle sahip olmanız lazım. Ben bu konuda başta Valiliğimize, Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Belediyeler olarak bizim ayrımız gayrımız yoktur. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer tüm belediyelerimiz ile birlikte bu memlekete hizmet edebilmek adına gayret gösteriyoruz. Ben tekrar özellikle bu konuda emek veren öğretmenlerimize, jüri üyelerimize, gerçekten bunu sahiplenerek bunlarla bire bir ilgilenen okul yöneticilerimize ve katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye örnek olabilecek birçok proje

Ödül töreninde öğrencilere hitaben konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, “Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu göreve geldiği günden itibaren hakikaten Türkiye’ye örnek olabilecek birçok projeye beraber imza attık. Bütün projelerimiz de her zaman gençliğimize yönelik, geleceğimize yönelik, çocuklarımızın ruhuna ve gönlüne temas edebilme adına yapılan projelerdir. Anaokulundan başlayarak lise son sınıfa kadar, daha sonra da liseyi bitiren öğrencilerimize yönelik sınava hazırlık ile aile eğitimlerine kadar her türlü projede Şehitkamil Belediyemizin desteğini aldık. Bugün burada toplanmamızın sebeplerinden biri de budur. Şehitkamil Belediyemizin bastırmış olduğu kitaplar, çok büyük kültürel kaynaklardır. Hakikaten mükemmel baskısı, içerisindeki bilgi ve donanımıyla muhteşem bir eserdir. Ben her zaman bizlere desteklerini sunan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi de yürekten kutluyorum” sözlerini kaydetti.