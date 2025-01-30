Bartın’ın Amasra ilçesinde belediyeye, tarihinde ilk kez bir ekskavatör olarak da bilinen iş makinesi hibe edildi. Türkiye Belediyeler birliği tarafından verilen iş makinesi dualarla hizmete girdi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Türkiye genelindeki belediyelere dağıtılan iş makinelerinden biri olan ekskavatör Amasra Belediyesine hibe edildi. Belediye tarihinde ilk kez Türkiye Belediyeler birliği tarafından hibe edilen iş makinesi, dün ilçeye getirilirken, bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, CHP Merkez İlçe Başkanı Fatma Mazhar, CHP Amasra İlçe Başkanı Ogün Basançelebi, CHP Kurucaşile İlçe Başkanı Reyhan Aybilek, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar katıldı.

Yapılan dualar ve kesilen kurdelanın ardından iş makinesi hizmete girdi. İş makinesini çalıştıran Başkan Çakır, belediyenin tarihinde ilk kez ekskavatör olarak bilinen iş makinesinin hibe edildiğini ifade etti. Çakır, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve süreçte destek verenlere de teşekkür etti.