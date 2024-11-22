Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eski Malatya’da restore edilerek Türkiye’nin ilk mahalle yaşam müzesi hâline getirilen Poyraz Konağı’nı ziyaret etti. Başkan Taşkın, tarihi konağın önemini vurgulayarak tüm Malatyalıları bu eşsiz mekânı görmeye davet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eski Malatya’nın tarihi dokusunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına yürütülen çalışmalar kapsamında, Battalgazi Belediyesi tarafından restore edilerek Türkiye’nin ilk mahalle yaşam müzesi olarak hayata geçirilen Poyraz Konağı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Taşkın, yaptığı açıklamada konağın, Eski Malatya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin somut bir örneği olduğunu ifade etti.

“Sevgili hemşerilerim, Eski Malatya’mızı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Eski Malatya’mızın sembolü hâline gelen Poyraz Konağı’ndayız” diyerek sözlerine başlayan Başkan Taşkın, konağın ziyaretçilere sunduğu deneyimleri aktardı. Taşkın, “Bu mekânda o dönemin yaşantısının tüm kademelerini ve aşamalarını görmek mümkün. Tarımdan dokumacılığa, el sanatlarından aile mahremiyetine, misafir ağırlamasından eyvan yapısına ve bahçe düzenine kadar günlük hayatın her ayrıntısına burada tanıklık edebilirsiniz. Poyraz Konağı, Malatya’mızın sembol eserlerinden biridir. Tüm hemşerilerimi bu tarihi konağı ziyaret etmeye davet ediyorum. Gerçekten görülmeye değer bir mekân” dedi.

Tarihi miras geleceğe taşınıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, konuşmasında Poyraz Konağı’nın yalnızca bir müze değil, aynı zamanda Eski Malatya’nın tarihi mirasını yaşatan ve gelecek nesillere aktaran bir mekân olduğunun altını çizdi. Konağın, tarih ve kültür tutkunlarının yanı sıra eğitim amaçlı ziyaretler için de önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Taşkın, Eski Malatya’nın tarihî zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Battalgazi Belediyesi’nin bu tür projeleriyle Eski Malatya’da tarihi değerlerin korunmasının yanı sıra bölgenin turistik cazibesinin artırılması da amaçlanıyor. Başkan Taşkın, bu bağlamda Poyraz Konağı’nı ziyaret ederek tarihî atmosferi yerinde deneyimlemenin önemine dikkat çekti.

Ziyaretçilere açık davet

Poyraz Konağı’nı Malatya’nın sembol mekânlarından biri olarak nitelendiren Başkan Taşkın, “Tüm hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Bu eşsiz mekânı görmek ve geçmişe yolculuk yapmak için Poyraz Konağı’nı mutlaka ziyaret edin” diyerek sözlerini tamamladı.

Tarihi Poyraz Konağı, kültürel mirasın yaşatıldığı bir mekân olarak tüm ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.