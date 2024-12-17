Ünlü işadamı Dikran Masis, 45 yılda oluşturduğu ve dünyanın en önemli koleksiyonları arasında gösterilen cep saati koleksiyonunu 19 Aralık Perşembe günü Fransa’da bulunan Artcurial’de satışa çıkaracak.

Ünlü işadamı Dikran Masis, 45 yılda oluşturduğu ve dünyanın en önemli koleksiyonları arasında gösterilen cep saati koleksiyonunu satışa çıkaracak. Saat takmayan saat koleksiyoneri olarak tanınan Masis’in yarım asırdır biriktirdiği saatler 19 Aralık Perşembe günü Fransa’daki Artcurial’de yeni sahiplerini bulacak. Her biri tarihin bir dönemine belge olan saatlerden oluşan Masis Koleksiyonu’nunda satışa çıkarılacak 46 saat yer alıyor. Cep saatleri arasında Osmanlı Sarayı için özel el yapımı eserler de bulunuyor.