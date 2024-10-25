Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan ve aralarında birbirinden değerli hüsn-i hat eserlerinin de yer aldığı eserler, ’Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar’ sergisiyle Kayserili sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
28 Ekim Pazartesi günü saat 12:00’de, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler ve geniş protokol katılımıyla gerçekleştirilecek sergi, Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde misafirlerini ağırlyacak.
Kaynak: iha