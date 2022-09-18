Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından güncel sanat galerisine dönüştürülen 2300 yıllık Bursa surlarının Zindankapısı, sanatçılar Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet tarafından dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinden kolajlayarak oluşturulan ‘Sonsuzluk Kapıları-Gate of Eternity’ başlıklı NFT Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından güncel sanat galerisine dönüştürülen 2300 yıllık Bursa surlarının Zindankapısı, sanatçılar Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet tarafından dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinden kolajlayarak oluşturulan ‘Sonsuzluk Kapıları-Gate of Eternity’ başlıklı NFT Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından orijinal haliyle ayağa kaldırılan 2300 yıllık Zindankapı, güncel sanat galerisi olarak kısa sürede Bursa’nın kültür sanat yaşamında önemli bir yer edindi. Bu kez de dijital sanatçı Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet tarafından dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasından doğan ‘Sonsuzluk Kapıları-Gate of Eternity’ başlıklı NFT Sergisi’, Bursalı sanatseverlerle zindanda buluşturuldu. Kültürel mirasın korunması ve arşivin canlandırılması amacıyla üretilen 45 parçalık NFT koleksiyonu, 14’üncü yüzyıldan bugüne kadar yapılmış çini sanatını konu alıyor. Bu sergi için bu koleksiyona 5 yeni parça daha eklendi. Muradiye Külliyesi, Ulucamii ve Yeşil Türbe içindeki eşsiz çini bezemeleri, dijital sanatla harmanlanarak yeni nesil sanat izleyicilerinin beğenisine sunuldu. ARTBOX’ın teknoloji sponsorluğunu üstlendiği sergi, 17 Eylül-19 Kasım 2022 tarihleri arasında iki ay boyunca Bursalılar tarafından ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış töreni öncesinde, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Macaristan Ankara Büyükelçiliği ve Macar Kültür Merkezi işbirliğinde Bursa’ya gelen ‘Band of Streets’ grubu, mini konser verdi. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zindankapı’nın huzur veren özel bir mekân olduğunu söyledi. Bursa’nın 2 bin 300 yıllık mirası olan Zindankapı’nın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin inisiyatifiyle yeniden düzenlenerek kapılarını sanata açtığını belirten Başkan Alinur Aktaş, geleneksel ile modernitenin tarihi yapıda buluşturulduğunu ifade etti. Mekânın açıldığı günden bu yana Bursa kültür sanat haritasında kendisine hatırı sayılır bir yer edindiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Güncel sanat galerimiz bu kez de sanatçılar Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet tarafından oluşturulan ‘Sonsuzluk Kapıları’ başlıklı NFT Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sergide, kökleri Mezopotamya’ya uzanan, Osmanlı tezhiplerinde ve çinilerinde görülen, sonsuzu hedef alan, sınırlandırılmamış kompozisyon anlayışının teknoloji ile buluşmasına şahit oluyoruz. Bu sergi için koleksiyona 5 yeni parça eklendi. Bursa’da olup da Ulucamii, Muradiye Camii ve Yeşil Türbe’den parçaların da olması gerekirdi. Tüm Bursalıları sergiyi gezmeye davet ediyorum. Sanatçıları emekleri için kutluyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, hazırlanan sergiyle geçmişten geleceğe bir kapı açılacağını söyledi. Sergiyi hazırlayan sanatçıları tebrik eden Gözgeç, sanata ve sanatçıya destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Dijital Sanatçı Hakan Yılmaz, Seyd Ahmet ile 2021 yılında fiziksel olarak korunmasında endişe duydukları geleneksel mirasa ait estetiği saklamak amacıyla projeyi hazırladıklarını söyledi. 45 parçadan oluşan koleksiyonda 1808’den bugüne kadar yapılmış tüm çini çalışmalarının dijital versiyonun yer aldığını anlatan Yılmaz, “Bu sergiye özel aslında koleksiyonumuzda eksikliğini hep hissettiğimiz 5 yeni parça ekledik. Ulucami, Yeşil Türbe ve Muradiye Camii’nden çini çalışmalarını ekledik. Bizim gibi alternatif ve yeni nesil sanatçılara yer veren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş tarafından sanatçılar Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet’e günün anısına hediye takdim etti. Ardından Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler sergiyi gezerek sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.