Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın koordinasyonunda yürütülen Zafer Müzesi’nin restorasyon çalışmalarında ikinci aşamaya geçildi.

Zafer Müzesi’nin güçlendirme ve restorasyon çalışmaları çerçevesinde söküm ve çatı yapım işi çalışmaları tamamlandı. Ayrıca müzenin güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının yürütülmesi için İl Özel İdaresi 2023 yılı Kültür Katkı Payı’ ndan ayrılan bütçenin yanı sıra Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde hazırlanan restorasyon projesi de kalkınma ajansı ve İl özel idaresi paydaşlığında yürütülmek üzere onaylandı. Restorasyon sürecinin bir an önce tamamlanması için herkesin yoğun mesai harcadığını belirten Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

“Tarihi bir şehirde, Zaferin şehrinde yaşıyoruz. Zafer Müzesi hem tarihimizdeki konumu hem de kendisine ait bir tarihinin olmasıyla şehrimiz için oldukça kıymetli bir yapı. Cumhuriyet tarihinde verilen ulvi mücadeleyi hem Afyon’a gelen misafirlerimizin hem de şehrimizde yaşayan gençlerimizin, çocuklarımızın idrak edebilmesi için Zafer Müzesi’nin öneminin farkındayız ve bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz de bu öneme atfen müzemizin en kısa sürede güçlendirilip restore edilmesi için ve de bütün kültür varlıklarımızın korunması için var gücümüzle, tüm imkanlarımızla çalışıyoruz.”

Zafer Müzesinin restorasyonu ve Afyonkarahisar’a en kısa sürede yeniden emanet edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da ayrıca ödenek ayrılmış olup İl Özel İdare Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından Güçlendirme İşi ihalesine çıkılması ve bilahare restorasyon ihalesi de yapılması planlanmıştır.