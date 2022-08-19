AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 23. kilometrede bulunan 828 yıllık Yenice Hanı kalıntılarını ziyaret etti. Kütahya Valiliği ve kurumlarının iki senedir bu bölge üzerinde çalıştığını söyleyen Gazel, restorasyonun önünde engel olan hukuki sorunların çözüldüğü ve projelerin çıkarıldığını söyledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 23. kilometrede bulunan 828 yıllık Yenice Hanı kalıntılarını ziyaret etti. Kütahya Valiliği ve kurumlarının iki senedir bu bölge üzerinde çalıştığını söyleyen Gazel, restorasyonun önünde engel olan hukuki sorunların çözüldüğü ve projelerin çıkarıldığını söyledi.

Selçuklulardan kalma bu kültürel mirasın Kütahya’ya kazandırılmasının önemli olduğunu söyleyen Gazel, Afyonkarahisar yönünden Kütahya’ya girenlerin ziyareti ve konaklaması için ayrıca han etrafında da projeler olduğunu belirtti. Gazel, bu konu başta olmak üzere Kütahya ile ilgili kültür projelerine özel önem verip gayretli bir çalışma gösteren Kütahya Valisi Ali Çelik’e teşekkür etti.

Yenice Köyü Muhtarı Muzaffer Doymaz da son iki yılda Kütahya Valisi Ali Çelik ve milletvekillerinin pek çok kez ziyaret ettiği bu bölgede ayrıca definecilere karşı resmi olarak teftişler ve kontroller yapıldığını söyledi.