Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şile Bozgoca Camii’ne ait tarihi yazıtın yapılan çalışmalar neticesinde Hollanda’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şile Bozgoca Camii’ne ait tarihi yazıtın yapılan çalışmalar neticesinde Hollanda’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

İstanbul’un Şile ilçesinin Bozgoca köyündeki camiye ait tarihi yazıt, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırıldı. Hollanda’da müzayedede sergilenen eser, Adalet Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığının girişimleri ile Türkiye’ye getirilerek. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından Şile Bozgoca Camii’ne ait tarihi yazıtın tekrar Türkiye’ye kazandırıldığını açıkladı. Yapılan paylaşımda, “Şile Bozgoca Camii’ne ait tarihi yazıtı Hollanda’dan ülkemize getirdik. Desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Tarihi mirasımız İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzemizde ziyaretçilerini bekliyor. Camiyi yaptıran Hurşid Bey’i de rahmetle anıyoruz” denildi.