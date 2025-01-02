Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’ya gelen misafirlerin şehri kültürüyle, tarihiyle, gelenekleri ve doğal güzellikleriyle keşfetmesini sağladığı tanıtım gezileri kapsamında Hendek Eğitim Fakültesi öğrencilerini keyifli ve büyüleyici bir yolculuğa çıkardı. Roma Mezar Odası ve yüzyıllar öncesine ait eserlerle birlikte Sakarya’nın tarihine ait eşsiz parçalar ilgi odağı oldu.

SAKARYA (İGFA) - Tanıtım gezileri kapsamında her hafta farklı bir ekiple yolculuğa çıkan Büyükşehir’in uzman ekipleri şehrin dört bir yanını kapsayan gezilerle misafirlere unutulmaz hatıralar yaşatıyor. Programın son konuklarıHendek Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencileri oldu.

Tarihi camiler

Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde şehrin birçok ilçesi ve farklı noktaları aynı gün içinde gezildi. Tarihi camileri ziyaret eden öğrenciler BüyükesenceCumaaltı Cami, Orta Cami ve Orhan Gazi Cami’ni gezdi.

Erken dönem mimarisi

Erken dönem mimarisinin en seçkin örnekleri arasında yer alan camiler, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Öğrencilerin bir diğer durağı ise tarihi müzeler oldu. Alifuat Paşa Müzesi,Türk Ticaret Bankası Müzesi, Deprem Müzesi veSakarya Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, tarihi eserleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Roma mezar odası

ProgramdaRoma Mezar Odası, Tarihi Sakarya Köprüsü, 2. Bayezid Köprüsü ve Pamukova Seyir Terasını da ziyaret eden öğrenciler oldukça keyifli bir gün geçirdi.

Eski dönem kalıntılarını yüzyıllar sonra görme ve tanıma imkânı bulan misafirler, Sakarya’nın geçmişinde uzun bir yolculuğa çıktı.