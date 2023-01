Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce yaşanan tarihi orman yangınında evi kule dönen ve "Her gün sabah geliyorum evime ağlıyorum. Yok bir çare. Anne babamın, çocuklarımın hatırası bitti. İğnem bile çıkmadı" diyerek gündeme gelen Havva Güner, yeniden yapılan 2 katlı evine kavuştu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce yaşanan tarihi orman yangınında evi kule dönen ve "Her gün sabah geliyorum evime ağlıyorum. Yok bir çare. Anne babamın, çocuklarımın hatırası bitti. İğnem bile çıkmadı" diyerek gündeme gelen Havva Güner, yeniden yapılan 2 katlı evine kavuştu.

Tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen Manavgat’ta, 28 Temmuz 2021 Çarşamba saat 12.00 sularında yangın başlamıştı. Alanya, Gündoğmuş, Akseki ilçelerinde toplam 59 mahallede 11 gün boyunca etkili olan yangın, 220 saat sonrasında 6 Ağustos günü saat 15.30’da kontrol altına alınmıştı. Yangında en fazla zarar gören mahallelerden bir tanesi de Aşağı Işıklar Mahallesi oldu. Yangında çok sayıda ev zarar görürken birçok hayvan da telef oldu.

Güner çifti, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşamıştı

Mahallede yaşayan Havva-Naci Güner çiftinin evleri de alevlere teslim oldu. Yaşlı çiftin 40 yıllık emekleri kısa sürede küle döndü. Güner çiftinin, yangından sadece küçükbaş hayvanları ve bir otomobili kurtarılabilmişti. Yangının soğutulmasının ardından mahalleye gelen Güner çifti, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşamıştı. Sapasağlam bıraktıkları evlerini yanmış şekilde gören Havva Güner (71) gözyaşlarını tutamamıştı.

"İğnem bile çıkmadı”

Güner’in İhlas Haber Ajansı’na, "Yangından sonra belim ağrımaya başladı. Yangının ikinci günü alevler buraya yaklaşmaya başladı. Küçükbaş hayvanlarımızı kurtardık. Geri geldik eşimle, evimiz yanmış kara dumanın içinde. Her gün sabah geliyorum evime, ağlıyorum. Yok bir çare. Çeyizim, her şeyim çifter çifterdi. Beyaz eşyam, her şeyim yandı. Anne babamın, çocuklarımın hatırası bitti. İğnem bile çıkmadı" şeklinde konuşmuştu.

"Sonra bir geldik, evin içerisi yanıyor"

Yaşananların ardından harekete geçen TOKİ ekipleri, aileye aynı mahalle içerisinde 2 katlı 3 artı 1 bir ev yaptı. Aile, evine geçtiğimiz Kasım ayında kavuştu. Evine kavuşan ve mutlu olduğu gözlenen Havva Güner, "Yangın anında bize çıkmamız söylendi. Biz de hayvanlarımızı traktöre atarak kurtardık. Sonra bir daha evimize geri dönemedik. Ben de nefes almakta zorlanıyordum. Sonra bir geldik evin içerisi yanıyor. Benim her şeyim çifter çifter bulunuyordu. Ben bir daha onları toplayamam. Bu yaştan sonra çalışamam, 73 yıllık birikimim gitti. En çok evime üzüldüm" sözlerine yer verdi.

"Allah devletimizden milletimizden razı olsun”

Hayatında daha önce böyle bir afet yaşamadığını belirten Güner, "Benim annem babam, ’Yangın ve su ne varsa alır’ derdi. Biz bunu yaşadık. Şükür yeni evimize kavuştuk. Başka eve oturmak zor, oturduğumuz yerden çıkardılar. Bana bu ev yeter, Allah’ıma şükürler olsun. Ne yapayım eskisini bulamayacağım. Torunlarım ve eşim ile yaşıyorum. Allah devletimizden milletimizden razı olsun" açıklamasında bulundu.