Kırşehir’de tarihiyle bilinen Uzun Çarşı’da yer alan aktarlarda kış mevsimi öncesi şifalı otlar yoğunluğu yaşanıyor.

Kırşehir’in tarihi Uzun Çarşı’sında yaklaşan kış mevsimi öncesinde aktarlarda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, soğuk hava şartlarına karşı hazırlıklı olmak ve doğal ürünleri stoklamak için aktarlara akın ediyor. Özellikle organik ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte, Uzun Çarşı’daki aktarlar adeta bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Hava şartlarının değişim göstermesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren aktarlar mesaiye başlıyor. Vatandaşlar, kaliteli ve doğal ürünleri temin etmek için sabırla bekliyor. Uzun Çarşı’da yer alan ve uzun yıllardır aktarlık yapan Ünsal Gümüş; ’atom’ değerinde ürünlerde artış olduğunu söyledi. Gümüş açıklamasında; "Tarihi çarşıya insanlar akın ediyor. Kış mevsiminin en büyük enerji veren yiyeceği tahin ve pekmeze ilgi yüksek" dedi. Şifa olarak vatandaş arasında rağbet gören ürünlerin de olduğunu belirten Gümüş; "Ihlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın, keçi boynuzu ve keçi boynuzu özü gibi ürünlerde mevsimsel değişimle birlikte artış var. İnsanlar hastalanıyor ve korunma yollarını arıyorlar" diye konuştu.

Tarihi Uzun Çarşı’nın dar sokakları da yoğunlukla birlikte hareketleniyor. Vatandaşlar; alışveriş yaparken aynı zamanda tarihi dokuyu keşfetme fırsatı da buluyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte aktarlardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Vatandaşlar da, sağlıklı beslenme ve doğal ürünlere olan ilgileri nedeniyle Uzun Çarşı’yı tercih etmeye devam edeceklerini söyledi.