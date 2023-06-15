Isparta Belediyesi tarafından 16’sı tescili 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Pazarında 3 etapta toplam 53 dükkanın restorasyonu tamamlanarak, projeye uygun hale getirildi. Diğer etaplarda ise 4’ü tescilli 57 dükkanın restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirdeki tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor, kente yeniden kazandırılıyor. Bu çerçevede çalışmaların sürdüğü yerlerden birisi de Tarihi Üzüm Pazarı. 16’sı tescilli 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları çerçevesinde 1.etapta 4’ü tescilli 7’si tescilsiz 11 dükkan, 2. etapta 7’si tescilli 21’i tescilsiz 28 dükkan, 3. etapta 1’i tescilli 13’ü tescilsiz 14 dükkanın restorasyonunu tamamlandı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 3 etapta toplam 53 dükkanın restorasyonu tamamlanmış oldu. Diğer etaplarda ise 4’ü tescilli 57 dükkanın restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Çalışmalarda dükkanların çatı ve dış cepheleri projeye uygun olarak tadilattan geçiriliyor. Sıva işlemlerinin ardından dükkanların ahşap doğramaları ve camları monte edilirken, projeye uygun bir şekilde hak sahiplerine teslim ediliyor.