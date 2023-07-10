Isparta Belediyesi, 16’sı tescili 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Pazarı’nda 3 etapta toplam 53 dükkanın restorasyonunu tamamlarken, 4.etapta yer alan 1’i tescilli 37 dükkanın daha restorasyon çalışmalarına başladı.

Isparta Belediyesi tarafından Tarihi Üzüm Pazarında Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. 16’sı tescilli 110 dükkanın bulunduğu Tarihi Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları çerçevesinde 1. etapta 4’ü tescilli 7’si tescilsiz 11 dükkan, 2. etapta 7’si tescilli 21’i tescilsiz 28 dükkan, 3. etapta 1’i tescilli 13’ü tescilsiz 14 dükkanın restorasyonu tamamlandı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 3 etapta toplam 53 dükkanın restorasyonu tamamlanmış oldu. Tamamlanan etaplarda tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılırken, kent estetiğine de değer katıldı.

Tarihi Üzüm Pazarında restorasyon çalışmaları 4.etapla devam ediyor. 53 dükkanın restorasyonunun tamamlanmasının ardından 1’i tescilli 37 dükkanın restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu etaplarda yer alan dükkanların işletmecileri valilik arkasında oluşturulan alana yerleştirildi. Esnafın dükkanlarını boşaltmasının ardından yüklenici firma tarafından restorasyon çalışmaları başladı.

Çalışmalarda projeye uygun olarak dükkanların çatı ve dış cepheleri tadilattan geçilirken, sıva işlemleri yapılıyor, ahşap doğrama ve camları monte ediliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından dükkanlar hak sahiplerine teslim ediliyor.