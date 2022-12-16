Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulu Çarşı Meydanı’nda 20 yıldır kuşyemi satan ve kulübesi eski olduğu için zor şartlarda çalışan esnaf Ayhan Ekici’ye yeni bir ‘güvercin evi’ teslim etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulu Çarşı Meydanı’nda 20 yıldır kuşyemi satan ve kulübesi eski olduğu için zor şartlarda çalışan esnaf Ayhan Ekici’ye yeni bir ‘güvercin evi’ teslim etti.

Kent tarihinde önemli bir yere sahip ve sembolik bir mekan olan Ulu Çarşı Meydanı’nda 20 yıldır kuşyemi satan Ayhan Ekici, eskiyen kulübesi dolayısıyla hem yaz hem de kış aylarında zor şartlar altında çalışıyordu. Büyükşehir ekipleri, eski ve atıl durumda olan kulübenin yerine, daha modern ve kullanışlı bir kulübe yaptı. ‘Güvercinevi’ adı verilen kulübe, kısa sürede yerine yerleştirildi. Yeni kulübesine kavuşan esnaf Ekici’nin, artık yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında da soğuktan korunacağı ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesinde görev yapan mimar Zeynep Damar, Ulu Çarşı’da 20 yıldır kuşyemi satan esnafın kulübesini yenilediklerini belirterek, “Burada güvercinlere yem satışı yapan esnafımızın çok kötü şartlarda çalıştığını gördük. Kulübe için Etüt ve Projeler Dairesi tasarım ofisi olarak bir tasarım geliştirdik. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda kendi atölyemizde imalatını tamamlayarak esnafımıza teslim ettik”dedi.

20 yıldır aynı noktada kuşyemi satan Ayhan Ekici," Çocukluğum burada geçti. Allah bin kere razı olsun Vahap başkanımızdan. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.Bu kulübenin gelmesiyle, insan gibi yaşamayı hissettik. En azından kıştan, soğuktan, yağmurdan korunacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca Ulu Camimize, Ulu Çarşımıza çok güzel bir görsellik sağladı. Buraya gelen kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, çocuklarımıza ki burası çocuk dünyası çok güzel bir görsellik var. Daha sağlıklı, daha güzel olduğunu düşünüyorum”diye konuştu.