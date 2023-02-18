Hatay’da bulunan ve en eski cami olarak kabul edilen Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası yerle bir oldu.

Aliağa Belediyesi, Hatay’da dezenfeksiyon çalışması yapıyor Aliağa Belediyesi, Hatay’da dezenfeksiyon çalışması yapıyor

Hatay’da bulunan ve en eski cami olarak kabul edilen Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası yerle bir oldu.

16 yüzyılda inşa edilen ve Hatay’ın en eski camisi olarak kabul edilen Tarihi Ulu Cami, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası yerle bir oldu. Tarihi Ulu Cami’nin minaresiyle birlikte yerle bir olduğunu gören Hataylılar gözlerine inanamazken enkazı havadan görüntülendi.